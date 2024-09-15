Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

Синоптики попереджають про те, що в багатьох областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 16 вересня буде місцями прохолодною та дощовою. У багатьох областях будуть сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: ventusky

Погода 16 вересня

В Україні 16 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у Карпатах, на Прикарпатті та в Одеській області. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 16 вересня в Україні буде прохолодно та йтиме дощ. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+29 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: meteoprog

Погода 16 вересня у Києві

У Києві 16 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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