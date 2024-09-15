УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2024, 18:49
4281
Синоптики попереджають про те, що в багатьох областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 16 вересня буде місцями прохолодною та дощовою. У багатьох областях будуть сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 сентября
Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: ventusky

Погода 16 вересня

В Україні 16 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у Карпатах, на Прикарпатті та в Одеській області. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 16 вересня в Україні буде прохолодно та йтиме дощ. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+29 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+16 градусів.

погода 16 сентября
Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: meteoprog

Погода 16 вересня у Києві

У Києві 16 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 сентября
Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

20:43 Україна
"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

20:19 Україна
У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

19:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу 85294

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда 20253

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх 16128

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх

Гороскоп на завтра 16 вересня: Водолій - надзвичайне щастя, Рибам - важкий вибір 9491

Гороскоп на завтра 16 вересня: Водолій - надзвичайне щастя, Рибам - важкий вибір

Останні новини

20:43

Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

20:23

"Однозначно сім'я": Слава Дьомін показав возз'єднання з колишньою дружиною

20:19

"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

19:20

У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

19:10

Росіяни готують новий рекорд у вересні: що треба знати українцямПогляд

Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в ХарковіЄ руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові
19:06

139 ветеранів з усієї України взяли участь в міжнародних змаганнях Strong Spirit’s Games в Буковелі

18:49

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

18:34

Попри чутки: Зеленський відповів, чи отримав дозвіл США на далекобійні удари

18:11

У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану

Реклама
17:59

Зруйновано під'їзд, під завалами є люди: моторошні подробиці удару по ХарковуФотоВідео

17:41

Чутки про перетин "червоних ліній" і "ядерку": МЗС закликає не слухати Путіна

17:39

Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу

17:22

Відповідь за Полтаву: на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянамиВідео

17:09

Тільки геній знайде кубик за 8 секунд: загадка, яку розгадають одиниці

16:18

"Вся армія РФ воює тут": Буданов висміяв російські міфи про "ескалацію"

15:29

Росія обстріляла енергетику чотирьох областей, один з регіонів частково знеструмлено

15:17

"Пил в очі": у Лондоні назвали Путіна "фашистом" і відповіли на ядерні погрози

15:12

Більше не приховує: Слава Камінська втретє вийшла заміж

14:36

Неймовірна смакота з 4 інгредієнтів: господиня розповіла рецепт нутелли в домашніх умовахВідео

14:15

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня

Реклама
14:06

Принц Вільям та Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі

13:57

Білий дім анонсував "істотний" пакет допомоги Україні

13:44

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня: Тельцям - підйом, Дівам - проблеми

13:19

Нова заява про мир в Україні: що пообіцяв Трамп

13:18

Зруйновані тисячі будинків, є загиблі: жорсткі повені й снігопади наробили біди в ЄвропіВідео

13:08

Чутки про "замороження" війни: у Зеленського відреагували на гучну статтю BILD

12:28

В Україні обвалились ціни на популярний фрукт

12:20

Нова тактика ворога ускладнила становище ЗСУ на Сході - офіцер НГУ

12:19

"Приміряла весільну сукню": Катерина Кухар видала відвертість про новий роман

12:12

Що таке "шаруга": мало хто знає справжнє значення цього словаВідео

11:50

Що потрапить під удар Storm Shadow у Росії: ЗМІ опублікували мапу

11:18

"Це критично для нас": Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті на цей часВідео

11:15

Росіяни самі будуть руйнувати Кримський міст: у ВМС розповіли деталі

11:00

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня: Ракам просити про допомогу, Левам - спокуса

10:42

Мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ - ЦНС

09:57

Вдарить аномальна спека: де в Україні буде +29 градусів

09:52

За планом перемоги: Україна може піти на "локальну" заморозку бойових дій - Bild

09:45

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх

09:16

Без підтримки США: Стармера закликають дозволити ЗСУ бити по Росії Storm Shadow

08:53

РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, були "прильоти" в кількох областях: які наслідкиФото

Реклама
08:36

Десятки одиниць техніки: ЗСУ розгромили ворожу колону на Покровському напрямку

08:10

Вірогідність удару ядерною зброєю по Україні збільшується?Погляд

07:48

Операція на Курщині набирає обертів: ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів

06:10

Росіяни зазнають величезних втрат: нові даніПогляд

05:57

Гороскоп на завтра 16 вересня: Водолій - надзвичайне щастя, Рибам - важкий вибір

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда

04:30

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу

03:06

Що не можна робити наступного дня після Воздвиження - суворі прикмети 15 вересня

03:00

Курська операція ЗСУ: зона присутності Сил оборони розширюється - експерт

02:10

Як заморозити часник: дієтолог розкрила секрет найсмачнішої заготівлі

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти