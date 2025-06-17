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Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Ангеліна Підвисоцька
17 червня 2025, 23:30
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Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні дуже затягується магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Новий спалах магнітної бурі було зафіксовано 11 червня. Тоді її потужність зросла до 7-ми балів. На такому рівні вона протрималася цілих три дні.

відео дня

Після цього буря пішла на спад. 14 червня вона стала 6-бальною, а потім опустилася до 5-ти балів. Очікується, що 17-19 червня вона буде 4-бальною. Потім буря знизиться до мінімуму.

Однак розслаблятися зарано, адже, ймовірно, вже з 21 червня буде новий спалах магнітної бурі.

магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 18 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 51 сонячну пляму.

магнітна буря, вплив магнітної бурі
Чим небезпечна магнітна буря / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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