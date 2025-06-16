Україну атакує нестерпна спека: синоптики назвали дату нового похолодання

Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 31 градуса.

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Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 17 червня

Де температура повітря підвищиться до +31 градуса

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 17 червня буде спекотно, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З 17 по 19 червня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей України. Більш безпечно буде у Криму, більшості північних, Рівненської, Чернівецької та Харківської областей.

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Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що цей тиждень буде теплим, а на півдні буде навіть спекотно. 17 червня дощі з грозами очікуються на півночі, сході, у центральних та Одеській областях. Вітер буде рвучким. Температура повітря підвищиться до 21-16 градусів тепла, а на півдні - до 30 градусів тепла. Свіжа погода буде на смузі від Чернігівської до Черкаської областей. Там очікується 17-22 градуси тепла.

20 червня в Україну прийде похолодання. Лише на півдні буде тепло. Період дощів триматиметься на півночі країни. З цього дня похолодання прийде і в Київ. Там температура повітря опуститься на кілька градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 17 червня

В Україні 17 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у західних, північних, центральних та східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 17 червня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: meteoprog

Погода 17 червня у Києві

У Києві 17 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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