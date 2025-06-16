Вдарить +30 градусів: стала відома дата сильної спеки

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок, 17 червня
- Коли в Україні температура повітря підійметься до +30 градусів
- Де і коли будуть дощі з грозами
Погода в Україні у вівторок, 17 червня, буде з опадами – у багатьох областях очікуються дощі з грозами.
Але при цьому температура повітря почне ще більше підійматися й у деяких областях уже очікується +30 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці – на півночі, ввечері – на сході, на півдні – лише на Одещині. Вітер ніяк не вгомониться, буде північно-західним, часом рвучким. Температура повітря мала б вгодити всім, вдень очікується +21…+26 градусів, на півдні +25…+30 градусів", – розповіла синоптикиня.
Водночас вона зазначила, що невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, там буде +17…+22 градуси.
Погода в Києві 17 червня
У Києві 17 червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів.
Температура повітря становитиме +22…+24 градуси.
"Буде загалом у Києві тепло, лише 20-го та 21-го червня похолоднішає на кілька градусів", – попередила Діденко.
Якою буде погода в Україні упродовж тижня
Синоптикиня зазначила, що тиждень буде теплим, на півдні спекотним. У п’ятницю, 20 червня, похолоднішає (окрім півдня), а періодичні дощі будуть переважно по півночі України.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, синоптик сказала, коли літня спека знову накриє Україну. За словами Діденко, упродовж найближчих днів в Україні переважатиме помірна температура повітря.
Також раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – стало відомо, з яких регіонів відступлять дощі та холоднеча. Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.
Нагадаємо, вдарить аномальна спека – стало відомо, коли Україну накриє посуха. Наразі говорити про температурні рекорди ще рано.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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