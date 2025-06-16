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Вдарить +30 градусів: стала відома дата сильної спеки

Альона Вороніна
16 червня 2025, 12:15
265
Уже скоро температура повітря почне підійматися ще більше.
Девушка, лето, жара
Погода в Україні - вдарить +30 градусів/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вівторок, 17 червня
  • Коли в Україні температура повітря підійметься до +30 градусів
  • Де і коли будуть дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 17 червня, буде з опадами – у багатьох областях очікуються дощі з грозами.

Але при цьому температура повітря почне ще більше підійматися й у деяких областях уже очікується +30 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці – на півночі, ввечері – на сході, на півдні – лише на Одещині. Вітер ніяк не вгомониться, буде північно-західним, часом рвучким. Температура повітря мала б вгодити всім, вдень очікується +21…+26 градусів, на півдні +25…+30 градусів", – розповіла синоптикиня.

Водночас вона зазначила, що невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, там буде +17…+22 градуси.

Погода в Украине 17 июня
Погода в Україні 17 червня/ meteoprog
Погода в Украине 17 июня
Погода в Україні 17 червня/ meteoprog

Погода в Києві 17 червня

У Києві 17 червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів.

Температура повітря становитиме +22…+24 градуси.

"Буде загалом у Києві тепло, лише 20-го та 21-го червня похолоднішає на кілька градусів", – попередила Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода в Україні упродовж тижня

Синоптикиня зазначила, що тиждень буде теплим, на півдні спекотним. У п’ятницю, 20 червня, похолоднішає (окрім півдня), а періодичні дощі будуть переважно по півночі України.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптик сказала, коли літня спека знову накриє Україну. За словами Діденко, упродовж найближчих днів в Україні переважатиме помірна температура повітря.

Також раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – стало відомо, з яких регіонів відступлять дощі та холоднеча. Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.

Нагадаємо, вдарить аномальна спека – стало відомо, коли Україну накриє посуха. Наразі говорити про температурні рекорди ще рано.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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