Температура впаде і побільшає дощів: в Україні скоро різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у середу, 18 червня
- Де будуть йти дощі з грозами
- Коли в Україні зміняться погодні умови і похолоднішає
Погода в Україні у середу, 18 червня, для багатьох областей буде дощовою.
Дощі в цей день пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями по півночі. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Проте більша частина України належатиме сухій погоді, додала вона.
Також очікується рвучкий вітер.
Погода в Києві 18 червня
У Києві 18 червня істотних опадів не очікується. Невеликий дощ може йти лише ввечері. Вітер буде північно-західний, поривчастий.
Упродовж дня середи в столиці передбачається +23, +24 градуси.
Коли в Україні зміниться погода і похолоднішає
19-го червня погода залишиться без особливих змін, а 20-го червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря, попередила синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить +30 градусів – стала відома дата сильної спеки. Уже скоро температура повітря почне підійматися ще більше.
Також раніше повідомлялося, що Україну атакує нестерпна спека – синоптики назвали дату нового похолодання. Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 31 градуса.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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