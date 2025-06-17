Температура впаде і побільшає дощів: в Україні скоро різко зміниться погода

Частину областей накриють дощі з грозами, очікується сильний вітер.

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Погода в Україні різко зміниться - температура впаде і побільшає дощів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у середу, 18 червня

Де будуть йти дощі з грозами

Коли в Україні зміняться погодні умови і похолоднішає

Погода в Україні у середу, 18 червня, для багатьох областей буде дощовою.

Дощі в цей день пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями по півночі. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Проте більша частина України належатиме сухій погоді, додала вона.

Також очікується рвучкий вітер.

Погода в Україні 18 червня/ meteoprog

Погода в Києві 18 червня

У Києві 18 червня істотних опадів не очікується. Невеликий дощ може йти лише ввечері. Вітер буде північно-західний, поривчастий.

Упродовж дня середи в столиці передбачається +23, +24 градуси.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні зміниться погода і похолоднішає

19-го червня погода залишиться без особливих змін, а 20-го червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря, попередила синоптикиня.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +30 градусів – стала відома дата сильної спеки. Уже скоро температура повітря почне підійматися ще більше.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує нестерпна спека – синоптики назвали дату нового похолодання. Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 31 градуса.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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