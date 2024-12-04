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Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
4 грудня 2024, 06:00
508
Очікується, що за кілька днів країна опиниться під атакою ще однієї бурі.
магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли країну атакує нова магнітна буря
  • Наскільки сильною буде магнітна буря

Україну атакувала нова неймовірно сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

2 грудня закінчилася попередня магнітна буря на рівні 3 балів. Очікувалося, що після цього геомагнітна активність буде на мінімальному рівні. Проте вже наступного дня розпочалася нова буря і врізала одразу майже з 7-бальною потужністю. На такому ж рівні вона протримається і 4 грудня.

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Очікується, що після цього потужність бурі знизиться до мінімуму, після чого 6 грудня посилиться до 3-х балів. Ще одна буря почнеться 10 грудня. З потужністю 4 бали вона протримається цілих 4 дні, після чого піде на спад.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 4 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 36 сонячних плям.

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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