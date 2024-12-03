Осінь-2024 увійшла до трійки найтепліших в історії Києва

Усі осінні місяці були теплішими за звичайні, особливо вересень, а найхолодніше в столиці було 25 і 27 листопада.

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Осінь в Києві / фото: УНІАН

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Скільки температурних рекордів було зафіксовано в Києві восени

Яка була максимальна та мінімальна температура в столиці

Середня температура повітря нинішньої осені в Києві становила 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"Осінь цього року посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року в столиці та повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігалися у вересні", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними кліматологів, усі осінні місяці були теплішими за звичайні, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення - 5,7 градусів.

Найхолодніше восени в столиці було 25 і 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 5,8 градусів морозу, а найтепліше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня сягнула 33 градусів тепла.

За вересень-листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90% кліматичної норми.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 3 грудня буде сухою, досить теплою, але туманною. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що практично повсюдно буде без опадів через антициклон. Водночас очікується, що буде сильний туман. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -4 градусів. Удень очікується +1...+6 градусів.

Найближчими днями похолодання не очікуються. Водночас зазначається, що з 7 по 10 грудня прийде потепління.

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