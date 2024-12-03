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Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
3 грудня 2024, 06:00
288
До України наближається магнітна буря, яка дуже сильно затягнеться.
магнітна буря
Україну атакувала магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли країну атакує нова магнітна буря
  • Наскільки сильною буде магнітна буря

Україна перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Через кілька днів країну атакує ще одна затяжна буря. Про це повідомляє meteoagent.

30 листопада - 1 грудня потужність магнітної бурі досягла пікової позначки 6 балів, після чого пішла на спад. 3 грудня вона зупиниться на рівні 4-х балів. Очікується, що після цього буря досягне мінімуму.

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Однак розслаблятися ще рано, адже до країни наближається ще одна буря. Вона розпочнеться вже 10 грудня і вріже одразу з 4-бальною потужністю. На такому рівні вона триватиме до 13 грудня включно, після чого піде на спад. У другій половині місяця вона знову почне набирати обертів і сягне майже 5-ти балів.

магнітна буря
Україну атакувала магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 3 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 31 сонячну пляму.

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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