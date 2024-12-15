Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
15 грудня 2024, 09:24
157
Очікується, що магнітна буря закінчиться лише 20 грудня.
магнітна буря
Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 11 грудня. Вона вдарила з трибальною потужністю. На такому рівні вона протрималася три дні, після чого раптово почала підвищуватися. 14 грудня вона сягнула майже 6-ти балів.

відео дня

Очікується, що 16 грудня вона стане слабшою - 3 бали, після чого знову зросте до 4-х балів. Кілька днів будуть коливання, після чого буря піде на спад.

магнітна буря
Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 17 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 11 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

09:46Україна
Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

09:24Синоптик
У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

08:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Таро-прогноз на повню у грудні 2024: на кого проллється золотий дощ

Таро-прогноз на повню у грудні 2024: на кого проллється золотий дощ

Гороскоп Таро на 2025-й: на один зі знаків зодіаку чекає приголомшливий рік змін

Гороскоп Таро на 2025-й: на один зі знаків зодіаку чекає приголомшливий рік змін

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Світла в Україні буде більше: графік відключення електроенергії на 15 грудня

Світла в Україні буде більше: графік відключення електроенергії на 15 грудня

"Взяли гроші з нещасних": українці запідозрили Винника у масштабній афері

"Взяли гроші з нещасних": українці запідозрили Винника у масштабній афері

Останні новини

09:46

Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

09:37

Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:24

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

08:59

Відключення світла в Україні - графіки на 15 грудня (оновлюється)

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
08:42

У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

08:22

Росіяни просуваються на багатьох напрямках: ISW - про складну ситуацію на фронтіФото

06:42

Кіт Келлог зробив низку цікавих заявПогляд

05:42

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Реклама
04:26

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

03:30

Гороскоп Таро на 2025 рік для Козерогів: чим здивує кожен місяць рокуВідео

02:31

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

01:30

Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

00:49

Почнеться "біла смуга": кому потрібно допомогти 15 грудня - прикмети

14 грудня, субота
23:51

Трагічно загинув мільярдер та засновник відомого бренду одягу Ісак Андік

22:47

На Покровському напрямку відбувся зустрічний бій: ЗСУ відкинули окупантів

22:40

До вибуху в Дніпрі причетна РФ: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"

22:00

Чи будуть масовані ракетні атаки РФ на новорічні свята: відповідь ГУР

21:31

Як російські іноагенти допомагають путінізмуПогляд

21:11

"Від Путіна можна чекати всього": в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешніком" на свята

Реклама
20:31

ЗСУ накрили FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині: є перші втрати - ГУР

20:14

ФІФА показала карту України без Криму: МЗС різко відреагувало і вимагає вибачень

20:01

Водії можуть помилятися: як законно та безпечно перевезти ялинку в автомобілі

19:48

Накриє раптове потепління, але сипатиме сніг: якою буде погоду у неділю

19:11

Світла в Україні буде більше: графік відключення електроенергії на 15 грудня

19:05

Штурми окупантів вийшли на новий рівень: армія РФ атакує позиції ЗСУ на "Жигулях"

18:36

"Взяли гроші з нещасних": українці запідозрили Винника у масштабній афері

18:18

"Бив окупанта на найгарячіших напрямках": в бою загинув молодий український пілот

17:29

Прямо зі сцени: Вєрка Сердючка попрощалася з Росією, деталі

17:04

У Дніпрі прогримів вибух: є загиблий, серед поранених - поліцейські

17:01

"Втрати вже помітні": Зеленський заявив, що РФ почала кидати у штурми солдатів КНДР

16:44

Оцінив навіть Зібров: Пономарьов здивував прихильників фото у новому образі

16:37

"Вони закінчуються, як і всі": в ЦПД прокоментували штурми солдатів КНДР

16:34

У РФ "УРАЛ" і автобус з окупантами врізалися лоб у лоб: є загиблі і десятки пораненихВідео

15:52

"Справжній лицар": на фронті загинув відомий український актор

15:33

Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт попередив про небезпеку

15:33

Гороскоп Таро на 2025 рік для Стрільців: чого чекати в коханні, фінансах і кар'єріВідео

15:24

Литовську спортсменку вигнали з Чемпіонату світу за футболку, як у Зеленського

15:03

Скинула 15 кілограмів: Могилевська поділилася секретом стрункості

14:54

У ЄС заговорили про завершення війни та введення миротворців в Україну – Politico

Реклама
14:45

Де 3 відмінності між картинками: їх відшукають лише люди з "найгострішим поглядом"

14:28

4 оригінальні способи, як правильно носити шарф з курткою: буде зручно і гарно водночасВідео

14:23

Гороскоп Таро на 2025-й: на один зі знаків зодіаку чекає приголомшливий рік змін

13:59

Володимир Пресняков став на захист сина, який виконує чужі хіти в США

13:52

Знищено Су-30 і три локомотиви: ГУР завдало потужних ударів у тилу РФВідео

12:51

Під загрозою удару колони росіян: у ГУР дізналися про великі проблеми РФ у Сирії

12:49

"Шлюб - це важко": Катерина Кухар наважилася на відверте зізнання

12:00

Доходи доведеться показувати всім: чим обернеться меморандум великих банків

11:56

Таро-прогноз на повню у грудні 2024: на кого проллється золотий дощВідео

11:56

Андраде "видала" обох: новий бойфренд Брежнєвої засвітився у ЗМІ, фото

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти