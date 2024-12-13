Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накрило сильне похолодання: коли прийде потепління і буде +7

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2024, 19:31
150
Синоптики попереджають про те, що в одній області може зійти снігова лавина.
погода
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде потепління
  • Коли може зійти снігова лавина
  • Де синоптики прогнозують -14

Погода в Україні 14 грудня буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16 грудня через снігопади можуть зійти лавини на високогір'ї Івано-Франківської області. Там оголошений 3 рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну прийшло похолодання. Очікується, що 14 грудня стане ще морозніше. Температура повітря подекуди може опуститись до -14 градусів. Вітер в цей день буде рвучкий.

Водночас вже у неділю, 15 грудня, регіони почне накривати потепління. Протягом неділі-понеділка потеплішає до відлиги. На наступному тижні максимальна температура повітря підвищиться аж до +7 градусів. У цей період можливі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 14 декабря
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: ventusky

Погода 14 грудня

В Україні 14 грудня буде мінлива хмарність. У цей день сніг прогнозують лише у Карпатах. В Україні на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; на півдні та крайньому заході країни вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 14 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+1 градуса. Найнижча температура буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.

погода 14 декабря
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: meteoprog

Погода 14 грудня у Києві

У Києві 14 грудня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 3-5° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 14 декабря
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накрило сильне похолодання: коли прийде потепління і буде +7

Україну накрило сильне похолодання: коли прийде потепління і буде +7

19:31Синоптик
РФ готується до нової атаки по Україні: аналітик назвав екстремально небезпечні дати

РФ готується до нової атаки по Україні: аналітик назвав екстремально небезпечні дати

19:31Україна
РФ може знову вдарити "Орешником": експерт назвав точну дату

РФ може знову вдарити "Орешником": експерт назвав точну дату

19:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

Як відмити вапняний наліт з крана за лічені хвилини: знадобиться лише 1 засіб

Як відмити вапняний наліт з крана за лічені хвилини: знадобиться лише 1 засіб

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

Останні новини

19:31

Україну накрило сильне похолодання: коли прийде потепління і буде +7

19:31

РФ готується до нової атаки по Україні: аналітик назвав екстремально небезпечні дати

19:29

Дочка путініста Кіркорова терміново покинула РФ - деталі

19:28

ДПСУ розвіяла міфи щодо постачальників снарядів на 23 млрд: мають сертифікат НАТО та багаторічний досвідФото

19:13

РФ може знову вдарити "Орешником": експерт назвав точну дату

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
19:10

Масштабна атака на Україну: сьогодні було встановлено абсолютний рекордПогляд

19:07

І духу від мишей не залишиться: найкращий засіб позбавить гризунів назавжди

18:58

"Цілеспрямована дівчина": Ольга Сумська зізналася, чим займається її донька

18:35

Графік вимкнення світла на 14 грудня: обмеження діятимуть значно довше

Реклама
18:13

Існує загроза з двох сторін: у Польщі пояснили відмову направляти війська в Україну

18:10

"Зі своєю точкою зору": втікач Влад Яма показала, як змінився його син

18:09

У фокусі – захист неба: Зеленський провів перше засідання ​Технологічної Ставки

17:43

Україна перевершує РФ в артилерії в 3 рази: ЗСУ здивували заявою

17:19

ЗСУ знищили два плацдарми РФ: розвідка Естонії розкрила успіхи України на фронті

17:10

Як накрутити волосся на шкарпетки: простий вау-метод з TikTok

17:03

Лише надзвичайно розумні люди знайдуть 3 відмінності за 15 секунд: складна загадка

17:02

Як варити рис для суші: секретна добавка гарантує приголомшливий результат

17:00

Після удару РФ: Сибіга закликав терміново надати Україні системи ППО

16:58

Увесь рік будете здоровими: що потрібно зробити 14 грудня - прикмети

16:56

Останній Повний Місяць 2024 року: на який знак зодіаку чекає грандіозний успіх

Реклама
16:29

"Не допомагай ворогу": СБУ запускає чат-бот "Спали ФСБешника"

16:24

"Про це говорять усі": Орбан похвалився, що "відкрив двері" до переговорів України та РФ

16:17

Україну накриє відлига: у яких областях чекати різкого потепління

16:10

Оточення ЗСУ біля Курахового: військові повідомили, яка насправді там ситуація

15:53

"З жінками пікантний тип спілкування": Женя Галич розповів, чи зраджував дружині

15:38

Трамп може влупити по ядерних об'єктах однієї з країн: про кого йдеться - WSJ

15:12

Москва може вдруге атакувати Україну за допомогою "Орешника": FT розкрило терміни

15:10

Петро Порошенко увійшов до лідерів антирейтингу депутатів-прогульників, - рух "ЧЕСНО"

15:02

Запах перегару зникне за хвилину: хитрий фокус стовідсотково допоможе кожному

14:57

РФ готує нові масовані удари: яка кількість атак може чекати українців

14:49

Теплий лайфхак для зимих холодів: навіщо господині заморожують шкарпетки

14:32

Армія РФ з боями проривається на острови: Попович оцінив загрозу для Херсонщини

14:12

Аргумент для досягнення угоди: стало відомо, як Трамп може покласти край війні

14:05

Зірка серіалу "Кріпосна" стала мамою вдруге - фото з пологового будинку

13:57

Водії здивуються: що означає дорожній знак авто зі зламаним шлагбаумом

13:50

У Європі "зрозуміли, звідки вітер дме": у країнах НАТО збільшують витрати на оборону - експерт

13:34

Кабмін несподівано делегував закупівлю снарядів прикордонникам: деталі актуально

13:27

Попередні переговори з Україною та РФ: в США хочуть призупинити війну - Гетьман

13:27

"Запропонував спробувати зблизитися": Ксенія Мішина відкинула українського ведучого

13:26

Зберігатиме тепло навіть в сильні морози: як вибрати ідеальну термобілизну – 3 правилаВідео

Реклама
13:23

Генеральне прибирання у п’ятницю 13: чому можна накликати біду в дім - прикмети

13:11

"Ціль досягнута": у Росії цинічно похвалилися новим ударом по Україні

13:10

"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

12:59

"Magic brothers" влаштують грандіозний перфоманс у столичному "Гулівері" новини компанії

12:36

Тисячі снарядів і ракет: у Байдена зібралися перекинути багато зброї в Україну

12:35

Ефективно відпрацювали F-16-ті: в ПС розповіли про збиття 161 ворожої цілі РФ

12:31

Не вступ в НАТО: політолог пояснив, за що Україні зараз критично боротися

12:24

Українські прикордонники відбили спробу заходу ДРГ: куди хотів пройти ворог

12:23

Новий підхід до рекрутингу та навчання: Драпатий оголосив про велику реформу Сухопутних військ

12:22

Вдарить -14 градусів і буде йти сніг: в Україні різко зміниться погода

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти