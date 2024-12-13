Україну накрило сильне похолодання: коли прийде потепління і буде +7

Синоптики попереджають про те, що в одній області може зійти снігова лавина.

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Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде потепління

Коли може зійти снігова лавина

Де синоптики прогнозують -14

Погода в Україні 14 грудня буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16 грудня через снігопади можуть зійти лавини на високогір'ї Івано-Франківської області. Там оголошений 3 рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну прийшло похолодання. Очікується, що 14 грудня стане ще морозніше. Температура повітря подекуди може опуститись до -14 градусів. Вітер в цей день буде рвучкий.

Водночас вже у неділю, 15 грудня, регіони почне накривати потепління. Протягом неділі-понеділка потеплішає до відлиги. На наступному тижні максимальна температура повітря підвищиться аж до +7 градусів. У цей період можливі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: ventusky

Погода 14 грудня

В Україні 14 грудня буде мінлива хмарність. У цей день сніг прогнозують лише у Карпатах. В Україні на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; на півдні та крайньому заході країни вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 14 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+1 градуса. Найнижча температура буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: meteoprog

Погода 14 грудня у Києві

У Києві 14 грудня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 3-5° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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