Вліпить майже 6-бальний шторм: Україну раптово накриє нова магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона увірветься в країну відразу після того, як закінчиться попередня буря. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря увірвалася в країну 20 січня. В цей і на наступний день її потужність була на рівні 4-х балів. 22-23 січня сила геомагнітного шторму різко злетіла до майже 7-ми балів. Очікується, що після цього буря піде на спад.
Однак розслаблятися ще рано, адже вже 25 січня країну накриє нова магнітна буря. Вона вдарить відразу з майже 6-бальною силою. Згідно з прогнозом, ця магнітна буря триватиме недовго, але після неї бушуватиме геомагнітний шторм 28-30 січня. Він буде на рівні 3-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 24 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 46 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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