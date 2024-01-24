Вліпить майже 6-бальний шторм: Україну раптово накриє нова магнітна буря

Під кінець січня країну накриють відразу три магнітні бурі. Вони будуть бушувати одна за одною.

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Україну накриває нова сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона увірветься в країну відразу після того, як закінчиться попередня буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 20 січня. В цей і на наступний день її потужність була на рівні 4-х балів. 22-23 січня сила геомагнітного шторму різко злетіла до майже 7-ми балів. Очікується, що після цього буря піде на спад.

Однак розслаблятися ще рано, адже вже 25 січня країну накриє нова магнітна буря. Вона вдарить відразу з майже 6-бальною силою. Згідно з прогнозом, ця магнітна буря триватиме недовго, але після неї бушуватиме геомагнітний шторм 28-30 січня. Він буде на рівні 3-х балів.

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Україну накриває нова сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 24 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 46 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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