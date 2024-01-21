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Україну накриває майже 7-бальна магнітна буря: "трусити" буде мінімум 4 дні

Ангеліна Підвисоцька
21 січня 2024, 22:31
Сильна магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря, Сонце, погода
Україну накривають майже 7-бальні магнітні бурі / фото: depositphotos.com/ua

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. Вона буде "трусити" всю країну мінімум 4 дні. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 18 січня. Тоді її потужність була на рівні 5-ти балів. Після цього буря раптово пішла на спад, але 20 січня країну накрив новий геомагнітний шторм. Його сила була на рівні 4-х балів.

На такому ж рівні магнітна буря була і 21 січня. Очікується, що наступного дня, 22 січня потужність магнітної бурі різко підвищиться до майже 7-ми балів і протримається до 23 січня. Після цього буря може піти на спад.

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Згідно з прогнозом, нова магнітна буря накриє країну 28-30 січня. Вона буде на рівні 3-х балів.

магнітні бурі
Україну накривають майже 7-бальні магнітні бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 9 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 22 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 54 сонячні плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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