Дуже сильний вітер та снігопад: синоптики попереджають про небезпеку у деяких регіонах

На високогір'ї Карпат швидкість поривів вітру може досягати 34 м/с.

https://glavred.net/synoptic/ochen-silnyy-veter-i-snegopad-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-opasnosti-v-nekotoryh-regionah-10535330.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / фото: pixabay

Погода в Україні 23 січня буде сніжною, на дорогах буде слизько. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про те, що 23 січня можуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с. За даними ventusky, на високогір'ї Карпат можуть бути пориви зі швидкістю вітру до 34 м/с.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / фото: ventusky

Погода 23 січня

В Україні 23 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні синоптики прогнозують сніг, місцями буде сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі 0-5° морозу, у східних, Сумській, Полтавській, місцями Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 23 січня буде невелике потепління. Найнижча температура повітря буде на території Сумської та Луганської областей. Там температура повітря опуститься до -10...-2 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / фото: meteoprog

Погода 23 січня у Києві

У Києві 23 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.