Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона затягується і буде "трусити" мінімум 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря увірвалася в країну 18 січня і одразу "врізала" з 5-бальною потужністю. Після цього буря раптово пішла на спад, але 20-21 січня країну накрив новий геомагнітний шторм. Його сила була на рівні 4-х балів.
22 січня потужність магнітної бурі різко підвищилась до майже 7-ми балів. Очікується, що на такому рівні буря протримається і 23 січня. Після цього її сила зменшиться до 3-х балів і знизиться до мінімуму.
Згідно з прогнозом, нова магнітна буря накриє країну 28-30 січня. Вона буде на рівні 3-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 9 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 23 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 64 сонячні плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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