Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

В Україні новий геомагнітний шторм буде "трусити" мінімум п'ять днів.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона затягується і буде "трусити" мінімум 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 18 січня і одразу "врізала" з 5-бальною потужністю. Після цього буря раптово пішла на спад, але 20-21 січня країну накрив новий геомагнітний шторм. Його сила була на рівні 4-х балів.

22 січня потужність магнітної бурі різко підвищилась до майже 7-ми балів. Очікується, що на такому рівні буря протримається і 23 січня. Після цього її сила зменшиться до 3-х балів і знизиться до мінімуму.

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Згідно з прогнозом, нова магнітна буря накриє країну 28-30 січня. Вона буде на рівні 3-х балів.

В Украину врывается очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 9 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 23 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 64 сонячні плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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