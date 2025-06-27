Вдарить +33 градуси: стала відома дата неймовірної спеки

Україну накриє сильна спека – температура підійметься вже зовсім скоро.

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Погода в Україні - вдарить +33 градуси/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде спека +33 градуси

Якою буде погода у вихідні, 28-29 червня

Де будуть дощі з грозами

Погода в Україні вже скоро стане спекотною. Спекотні дні будуть наступного тижня.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що два дні на початку липня температура повітря триматиметься на рівні до +33 градусів.

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"3-4 липня скрізь в Україні буде спекотно, +28…+33 градуси", – зазначила вона.

Погода в Україні 28-29 червня

У суботу і неділю, 28 і 29 червня, в Україні знову відновиться сильний вітер. У ці дні пориви північно-західного вітру досягатимуть місцями 15-20 метрів за секунду.

Дощі з грозою у суботу передбачаються у східних областях, на півдні, подекуди у центральній частині і на півночі.

У західних областях 28 червня очікується суха погода.

У неділю в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Проте й сонця буде багато. Загалом у цей день буде мінлива погода, каже синоптикиня.

"Температура повітря знову стримана, протягом дня очікується +21…+25 градусів, трохи вище в суботу на півдні та сході, +25…+28 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 28 червня/ meteoprog

Погода в Україні 29 червня/ meteoprog

Погода в Києві на вихідні

У Києві в суботу та неділю очікується сильний північно-західний вітер, температура повітря становитиме +20…+22 градуси.

Місцями невеликий дощ чергуватиметься із сонячною погодою.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура скотиться до +11 – стало відомо, які області атакує похолодання. У низці областей будуть дощі з грозами, а також суттєво опуститься температура повітря.

Також раніше повідомлялося, що в Україні зміниться погода на вихідні – знизиться температура і будуть дощі. Синоптикиня попередила про зміни погодних умов у вихідні 28 і 29 червня.

Нагадаємо, потужна магнітна буря влупила по Україні – стало відомо, як довго бушуватиме шторм. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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