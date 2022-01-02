В Україну увірвуться сильні морози на Різдво

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні до Різдва буде з температурними гойдалками. Як повідомляють синоптики в країні буде і відлига, і мороз -12.

В Укргідрометеоцентрі зазначають, що в західних областях України 3 січня очікуються дощі з середньою денною температурою + 4..+ 8 градусів. Вночі заморозки до -1 можливі тільки у Вінницькій області.

У Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також у Криму вдень буде без опадів, а стовпчики термометрів піднімуться до +4..+ 6 градусів.

На Сході синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем, а вночі морози до -8...-12 градусів.

4 і 5 січня очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом тільки в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

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У всіх інших регіонах буде відносно сонячна погода, а вдень стовпчики термометрів в середньому по країні піднімуться до +2...+ 6 градусів.

Перед Різдвом, 6 січня дощі з мокрим снігом пройдуть тільки в Закарпатській області та в Криму. В інших регіонах України буде хмарно з середньою денною температурою + 1..+ 3 градуси.

Вночі 6-10 січня стовпчики термометрів покажуть від 0 до -6 градусів, вдень очікується близько 0. Найтепліше буде в південних областях: вночі від +2 до -3 градусів, а вдень - до +5 градусів.

Погода в Києві на два тижні:

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Нагадаємо, кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кибальчич заявляв про те, що в Україні в січні-лютому очікується м'яка зима. Про це, за його словами, також свідчать прогностичні значення приземного поля тиску в Північній півкулі на найближчі три місяці. Згідно з даними, в Україні очікується часті відлиги і чергування опадів у вигляді снігу і дощу.

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