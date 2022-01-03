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Україну атакує снігопад: синоптики назвали дату негоди

3 січня 2022, 23:00

На Різдво погода в Україні буде сонячною.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні після Різдва буде сніжною. Снігопади охоплять майже всю країну.

За даними ресурсу VentuSky у суботу, 8 січня, на територію України з Європи прорветься атмосферний фронт, який принесе сніг у Тернопільську область.

Вже до вечора 8 січня опади доберуться до Києва через Житомирську область. Далі в Чернівці, Львів, Рівне, Хмельницький, Житомир, Черкаси, Миколаїв та Одесу.

У неділю, 9 січня, атмосферний фронт просунеться, захопивши Сумську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

При цьому регіони, де опади почалися ще в суботу, продовжать накривати снігопади.

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Погода на Різдво

У п'ятницю, 7 січня, південні і центральні регіони порадує сонце в це Різдвяне свято, а на решті території України буде хмарно і похмуро, опади не прогнозуються.

Температура повітря почне знижуватися, і вдень стовпчики термометрів опустяться максимум до -1 градуса.

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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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