Весна наступає: в Україні потеплішає до +11

У більшості регіонів очікується сонячна погода.
Погода в Україні 21 лютого очікується з потеплінням. Як обіцяють синоптики, температура вдень в окремих регіонах злетить до позначки +11.
При цьому синоптики Укргідрометцентрі прогнозують, на заході можливі дощі.
У більшості регіонів очікується сонячна погода.
Втім, на заході варто готуватися до дощів. В цілому в Україні очікується потепління:
- на заході вдень від + 8 до +10, а вночі - від +1 до +3;
- на півночі вдень від +6 до +10, а вночі - від 0 до +2;
- на сході вдень від +5 до +9, а вночі - від -1 до -3;
- на півдні вдень від +9 до +11, а вночі - від -1 до +1;
- у центрі вдень від + 7 до +9, а вночі - від 0 до + 2.
Погода в Києві
У столиці протягом дня також очікується сонячна погода.
Вдень температура повітря сягатиме позначок від + 7 до +9, а вночі становитиме від 0 до + 2.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.
Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.
Читайте також:
- Які речі залучать гроші і щастя в будинок Цієї весни: що потрібно купити вже зараз
- "Циклон з Атлантики набирає силу": українцям розповіли, як зміниться погода до початку весни
- Україну розігріє до +24°: з'явився несподіваний прогноз на весну