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Весна наступає: в Україні потеплішає до +11

20 лютого 2022, 23:47

У більшості регіонів очікується сонячна погода.

погода, білка, весна
Погода в Україні / Фото УНІАН

Погода в Україні 21 лютого очікується з потеплінням. Як обіцяють синоптики, температура вдень в окремих регіонах злетить до позначки +11.

При цьому синоптики Укргідрометцентрі прогнозують, на заході можливі дощі.

У більшості регіонів очікується сонячна погода.

Втім, на заході варто готуватися до дощів. В цілому в Україні очікується потепління:

  • на заході вдень від + 8 до +10, а вночі - від +1 до +3;
  • на півночі вдень від +6 до +10, а вночі - від 0 до +2;
  • на сході вдень від +5 до +9, а вночі - від -1 до -3;
  • на півдні вдень від +9 до +11, а вночі - від -1 до +1;
  • у центрі вдень від + 7 до +9, а вночі - від 0 до + 2.

Погода в Києві

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У столиці протягом дня також очікується сонячна погода.

Вдень температура повітря сягатиме позначок від + 7 до +9, а вночі становитиме від 0 до + 2.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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