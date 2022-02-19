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Україну розігріє до +24°: з'явився несподіваний прогноз на весну

19 лютого 2022, 15:24

Серйозних морозів до кінця лютого вже не буде, каже Станіслав Щедрін.

сонце
/ sunhome.ru

В Україні у березні ще можливе похолодання. У той час як справжнє весняне тепло прийде в квітні, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його прогнозом, серйозних морозів до кінця лютого вже не буде, пише Телеграф.

Погода в березні

З 16 березня, за даними Щедріна, очікується невелике похолодання з дощами і навіть мокрим снігом. Але вже з 19-20 березня, каже народний синоптик, знову повернеться потепління і сонячна погода, яка, ймовірно, протримається до кінця місяця.

Погода в квітні

На початку квітня знову очікується похолодання до 6-12 градусів тепла вдень і до 2-4 градусів вночі. Також по всій Україні, крім півдня, навіть можливі заморозки до 0-3 градусів. Але вже з 5 квітня до середини третьої декади квітня, зазначає Щедрін, у всіх регіонах України потеплішає. Народний синоптик обіцяє вже майже літню погоду від +15 до +18 градусів, а на півдні та заході – до 20-24 градусів тепла. Ймовірні суттєві опади.

З 25 по 30 квітня, додав Щедрін, знову прийде хвиля похолодання, але вже без істотних опадів.

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Погода в травні

Травень буде в основному теплим. У той же час вірогідні дуже сильні зливи, потужні грози, град, шквалах і в деяких районах навіть смерчах, додав синоптик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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