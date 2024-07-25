Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

Погода в Україні буде контрастною у п’ятницю, 26 липня. У цей день денна температура повітря коливатиметься від +20 градусів на заході до +32 градусів на півдні та сході.
Але в нічні години у багатьох областях буде ще прохолодніше – температура може опуститися до +13…+16 градусів. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
"26 липня в західних областях очікується +20…+26 градусів. На півночі +26…+30 градусів. На сході передбачається +29…+32 градуси. У центрі +26…+31 градус. На півдні +29…+32 градуси", – розповіла синоптикиня.
Вона зазначила, що дощі з грозами пройдуть завтра в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини. На решті території України у п’ятницю буде сухо та сонячно.
Погода в Києві 26 липня
У Києві у п’ятницю, 26 липня, очікується помірна спека. Температура повітря триматиметься на рівні +27…+29 градусів, але час від часу вона підійматиметься до +30 градусів. Дощ можливий місцями ввечері в п'ятницю.
Погода в Україні 27-28 липня
Синоптикиня розповіла, що у суботу та неділю, 27 і 28 липня, в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28…+33 градуси, у неділю на півдні буде +33…+36 градусів.
На наступному тижні в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки, зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриють дощі та грози – стало відомо, у яких областях чекати на опади. Погода в Україні буде переважно сухою і сонячною, подекуди температура триматиметься на рівні +32 градуси. Але в деяких областях очікуються дощі та грози.
Також раніше синоптики розповіли, які регіони заливатимуть дощі. Скоро в Україну прийде ще більше похолодання, кажуть синоптики.
Нагадаємо, Київ накрило критично забруднене повітря – це може впливати на самопочуття. Спекотна погода погіршує якість повітря в Києві, діоксид азоту досягне критичних показників, попередили в Укргідрометцентрі.
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