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"Трусити" буде цілих 5 днів: країну атакувала жорстка магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
26 липня 2024, 05:50
96
Потужність цього геомагнітного шторму підвищилася до майже 7-бальної потужності.
магнітна буря, сонце, погода
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: pixabay

Україну атакувала жорстка магнітна буря. Вона затягнеться щонайменше на 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітний шторм розпочався 23 липня з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила раптово збільшилася до майже 7-ми балів. 25 липня вона трохи пішла на спад і зупинилася на позначці 4 бали. Очікується, що на такому ж рівні вона буде і 26 липня.

Розслаблятися ще зарано, адже вже 27 липня потужність бурі знову сильно збільшиться. Вона стане 5-бальною, після чого піде на спад.

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магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 23 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 50 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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