Сонце припікатиме вище за норму: якою буде погода в Україні в серпні 2024 року

Синоптик прогнозує загалом комфортну погоду в останній місяць літа.

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Якою буде погода в Україні в серпні 2024 року / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в серпні буде комфортною - синоптик прогнозує середню місячну температуру в межах 20-26 градусів, у Карпатах стовпчики термометрів покажуть 17-19 градусів.

Як повідомив Укргідрометцентр, серпневі температури очікуються на 2-2,5 градуса вищими за норму.

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Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, у Карпатах 94-116 мм, що в межах норми.

Зазначає також, що середня місячна температура повітря в серпні становить 18-24.8°, у гірських районах 16-19° (на високогір'ї Карпат 13° тепла).

Абсолютний мінімум температури повітря в серпні становив 1-7° тепла, на узбережжі морів 8-13° тепла, у Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 35.7-39.8, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42, у гірських районах 30-36, на високогір'ї Карпат 27-28.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Погода в Україні 26 липня буде штормовою. Цього дня у східних, південних, центральних (крім Вінницької), Житомирській, Чернігівській, Сумській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Водночас у багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки. Там будуть шквали 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що сьогодні в багатьох областях України буде помірна спека. Наступного тижня в більшості областей очікується відчутне послаблення спеки.

З 24 по 28 липня в Києві прогнозують погіршення якості повітря. Укргідрометцентр попередив, що концентрація діоксиду азоту перевищить у 5 разів допустимі норми. Це може негативно вплинути на здоров'я жителів столиці.

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