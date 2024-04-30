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В Україну вривається справжнє "пекло": якою буде погода у перший день травня

Ангеліна Підвисоцька
30 квітня 2024, 19:33
Синоптики прогнозують сильні пориви вітру у багатьох областях України.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 1 травня буде сухою та теплою. Можуть бути сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили 3 рівень попередження у Закарпатській області. Там навіть при низьких додаткових навантаженнях можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на території західних та південних областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Температура повітря підвищиться до 25 градусів тепла. Очікується, що перші дощі пройдуть вже на Великдень, 5-го травня. У багатьох областях України прогнозують грози.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 1 мая
Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: ventusky

Погода 1 травня

В Україні 1 травня буде малохмарно. Синоптики не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 1 травня в Україні буде сухо та тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+20 градусів.

погода 1 мая
Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: meteoprog

Погода 1 травня у Києві

У Києві 1 травня буде малохмарно. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі 8-10°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 мая
Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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