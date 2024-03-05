В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг

Погода в Україні 6 березня буде сніжною. У деяких областях очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 6 березня
В Україні 6 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельницькій та Вінницькій областях. На території Івано-Франківської та Закарпатської області очікується туман. Вітер в цей день буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -1
За даними meteoprog, 6 березня в Україні дощ з мокрим снігом. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -1...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+13 градусів.
Погода 6 березня у Києві
У Києві 6 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.
Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
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