Багато сонця і +18 градусів: синоптик описала, якою погодою почнеться весна

Погода в Україні в останній день зими і перший день весни буде теплою. Лише у східних областях вночі подекуди може бути від -2 до -5 градусів.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що у четвер, 29 лютого, в Україні буде від +7 до +12 градусів, а в західних областях від +12 до +18 градусів.
"Я сказала вже про завтрашню денну температуру повітря, яка буде досить високою, проте ночі ще холодні і найближчої, наприклад, на сході очікується -2…-5 градусів. Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію – 29-го лютого опадів не передбачається. Хіба хвостик атмосферного фронту зумовить невеликий дощ на Волині та Рівненщині", – розповіла синоптик.
Діденко зазначила, що у Києві завершальний день календарної зими буде сухим, із сонячними проясненнями. Вночі ще буде свіжо, температура повітря триматиметься близько нуля. Але вдень у столиці України буде достатньо тепло – стовпчик термометра показуватиме близько +10 градусів.
Погода в Україні 1 березня
"Першого березня (ура!) в Україні буде багато сонця, +6…+12 градусів, на заході +12…+18 градусів. І під ногами кущиками – ніжна маленька зелена травичка", – зазначила синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що Україну накриє антициклон – синоптик сказала, де буде +17, а де морози. У частині областей України температура буде вже по-справжньому весняною, але в деяких регіонах ще будуть мінуси.
Також раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.
Нагадаємо, синоптик розповіла, якою погодою почнеться весна – після 5 березня буде температурний "сюрприз". На початку березня погодні умови нагадуватимуть ті, які є зараз, але вже після декількох перших днів весни температурний фон неприємно здивує.
Вас також може зацікавити:
- Потрібно знайти заховану людину за 4 секунди: складна загадка для найкмітливіших
- Шалена загадка для найуважніших: потрібно знайти 2 помилки за 6 секунд
- Що робити, якщо чоловік не хоче дітей: психолог назвала рішення