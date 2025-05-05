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В Україну повертається мокрий сніг та морози: синоптики назвали дату

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2025, 22:13
268
У багатьох областях України найближчими днями будуть лити грозові дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні вдарить похолодання
  • В Україну повертаються заморозки та сніг
  • У багатьох областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні до кінця буде прохолодною. У ці дні повернуться навіть заморозки та мокрий сніг. Про це заявив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

У наступні дні Україну накриє хвиля холодного повітря з півночі. Очікуються короткочасні дощі з грозами. Також відбудеться зниження температури повітря.

відео дня

У вівторок та середу дощі з грозами будуть у більшості областей. У четвер, 8 травня, опади очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, на території східних та південно-східних областей. У цей день очікується мокрий сніг у Карпатах.

погода 6 мая
Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

"Завтра та в середу повітря у нічні години охолоне до 8-13 градусів, а у західних та північних областях дещо нижче – до 4-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 11-18, а у східній та південно-східній частинах повітря прогріється до плюс 19-25 градусів. У четвер температура вночі знижуватиметься до 1-8 градусів тепла", - сказав Іван Семиліт.

У північних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градуси морозу. Однак вдень температура повітря підвищиться до 12-19 градусів тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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