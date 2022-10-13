В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату атаки холодриги

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 14 жовтня буде теплою, але вітряною. Як прогнозують синоптики, у п'ятницю визначатиме антициклон, а тому дощів чекати не варто.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що вологість постачатимуть нічні та ранкові тумани, тому видимість знижуватиметься до 300-500 метрів.

"Дорогі водії і пішоходи, любіть один одного і дбайте взаємно про страховку, здоров'я і життя. У той же час, температура повітря спонукає до більш теплих ковдр, більш товстих шкарпеток і народних "ноу-хау" з додаткового обігріву, на кшталт пухнастого кота і гарячого чаю з ложкою рому", - ", - зазначила вона.

Найближчої ночі стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1 +7 градусів, на крайньому півдні +6 +11 градусів, на північному сході та в Карпатах від 1 морозу до 4 градусів тепла.

Вдень температура повітря підніметься до +12 +17 градусів, у Сумській, Харківській, Полтавській та Чернігівській областях +9 +13 градусів.

У Києві на Покрови, в День захисника і захисниць України буде красиво – без дощу, з ранковим туманом і денною температурою повітря до +14 градусів.

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Потепління в Україні

Також у понеділок-вівторок очікується потепління, аж до + 18 градусів, без дощу.

За прогнозом синоптиків, вже до кінця жовтня в Україну прийде похолодання, дощі і мокрий сніг.

Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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