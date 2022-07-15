В Україну несуться найсильніші грози: синоптики назвали найнебезпечніші регіони

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими вихідними здивує різкою зміною температури. Як прогнозують синоптики, будуть сильні грозові зливи та вдарить спека.

У суботу 16 липня, у східних та південних регіонах країни очікуються грозові дощі. На решті території збережеться хмарна, але суха погода.

Найтепліше буде в південних і східних регіонах, незважаючи на дощі. Так, температура повітря вночі становитиме від 17 до 20 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-32 градусів з позначкою "плюс".

Трохи прохолодніше буде в центрі: вночі від +12 до +14, а вдень температура повітря прогріється до 24-27 градусів тепла. Північ і захід будуть найхолоднішими. У нічний час доби синоптики прогнозують від 9 до 12 градусів вище нуля, а вдень варто очікувати від +22 до +25.

Погода 17 липня, буде з грозовими дощами на сході, південному сході та півночі України. На решті території синоптики не прогнозують опадів.

У південних і східних регіонах триматиметься спека: вночі від 16 до 20 градусів тепла, а вдень +27 +30.

На решті території буде більш ніж комфортна температура. Вночі на півночі, заході та в центрі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів вище нуля, а в денний час доби варто очікувати від 20 до 23 градусів тепла (на Закарпатті до +26).

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Погода 18 липня буде змінюватися. В Україні варто очікувати значного потепління. Вночі ще буде прохолодно від 13 до 17 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +24 до +33 градусів.

Дощів в цей день синоптики не прогнозують ні в одному регіоні України.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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