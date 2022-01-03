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В Україну насуваються хуртовини і шторм: синоптики оголосили про небезпеку

3 січня 2022, 18:00

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у вівторок, 4 січня, буде дощова але з плюсовою температурою вдень.

Як повідомляють синоптики Українського гідрометцентру, вдень у західних областях помірні дощі, в Карпатах, вночі та північному сході країни з мокрим снігом.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі та східних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджає Укргідрометцентр.

Погода на 4 січня

Температура вночі 0-5 градусів тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6 градусів морозу.

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Вдень 3-8 градусів тепла, на півдні Одеської області до 11 градусів.

У Київській області 4 січня хмарно з проясненнями.

"Вночі в столиці місцями невеликий дощ, без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів. У Києві вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-7 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.

Штормове попередження

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень), у зв'язку з відлигою, очікується 4 січня - на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської області.

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"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Настійно рекомендуємо утриматися від походів на високогір'ї!",- йдеться в повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень), у зв'язку з дощами та сніготаненням, очікується 4 січня в горах Чернівецької області. 5 січня - у середньогір'ї Львівської області.

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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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