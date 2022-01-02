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Від тепла до морозів -13: в Україні з 2-4 січня буде різко мінлива погода

2 січня 2022, 08:52

Синоптики обіцяють в деяких регіонах України різко потепління до + 9 градусів, а в деяких все рівно навпаки ‒ помітні морози (місцями до -13 градусів).

Погода
В Україні з 2-4 січня буде різко мінлива погода / УНІАН

Погода в Україні у наступні три дні ‒ з 2 по 4 січня ‒ буде мінливою. Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, другого числа буде переважно похмура погода, проте без дощів та снігу. Опади очікуються в Україні вже в понеділок, 3 січня.

Синоптики обіцяють в деяких регіонах країни потепління до + 9 градусів, а в деяких все рівно навпаки ‒ помітні морози. Вітер з 2 по 4 січня буде досить сильним, 7-12 метрів в секунду, місцями очікується сніг і дощ.

Температура -2... + 3, на Заході місцями до +6 градусів. У центральних і північних областях навіть буде сонячно.

А ось 3 січня на Заході і Півдні потеплішає до +4... + 9 вдень ,в інших регіонах + 2... + 6, на сході вдень до -1 морозу. А вночі у східних областях очікується до -13 градусів.

На заході в понеділок дощі, на Сході і в частині центральних областей сніг, мокрий сніг. В інших регіонах опадів не буде.

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4 січня в основному в Україні буде тепло, на заході місцями невеликий дощ, а на Сході - сніг. Нічні морози відступлять зі східних областей.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кандидат географічних наук і синоптик ігор Кибальчич заявляв про те, що в Україні в січні-лютому очікується м'яка зима. Про це, за його словами, також свідчать прогностичні значення приземного поля тиску в Північній півкулі на найближчі три місяці. Згідно з даними, в Україні очікується часті відлиги і чергування опадів у вигляді снігу і дощу.

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