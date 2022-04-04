В Україну йде різке потепління: на Благовіщення вдарить аномалія

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з 4 квітня покаже, що таке справжня весна.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, в ніч на 4 квітня температура буде зі знаком мінус, але "вже вдень 4-го квітня атмосфера потроху оговтається".

"У більшості регіонів країни на початку нового робочого тижня очікується +3 +7 градусів, у південній частині +6 +11 градусів. Мокрий сніг або дощ - залежно від температури повітря-пройде в понеділок у східних областях, місцями в західній частині, на Житомирщині, вранці – ще й у Запоріжжі. На решті території України - щоб якісь серйозні опади, навряд чи", - зазначила синоптик.

У столиці 4 квітня буде вже тепліше, до +6 градусів, проте найближчої ночі ще поморозить, до -1 -3 градусів. Ні снігу, ні дощу в Києві не очікується.

Тепла погода на тижні зміцніє, на Благовіщення, 7-го квітня, в Україні очікується +12 +19 градусів.

"Надалі ще будуть, звичайно, коливання температури повітря, але щоб зовсім нулі або сніг - це вже навряд чи. Нехай і помірно тепла, але все ж - весна", - написала синоптик.

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