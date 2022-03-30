Налетить похолодання: Україну чекає різка зміна погоди

Погода в квітні / pixabay

Погода в Україні на початку квітня на більшій частині території очікується тепла, але в ряді областей країни буде ще холодно.

За даними погодного сайту Ventusky, 31 березня, вдень, на більшій частині території країни температура повітря складе від +13 до + 23℃. Найтепліше буде у Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Херсонській, в Криму та на сході Дніпропетровської області.

Вже з 1 квітня тепла чекати на південному заході країни, а також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і, частково, Донецькій областях. Максимальна температура повітря складе до 24 градусів тепла.

З 3 квітня на більшій частині України буде прохолодна погода - температура повітря вдень становитиме від 3 до 7 градусів тепла. Лише в південно-східних областях стовпчики термометра виявляться на позначці від +14 до +18℃.

4 квітня ще більше похолодає, і температура повітря складе від 4 до 8 градусів тепла.

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