Насувається сильне похолодання і сніг: в яких регіонах України різко погіршиться погода

Погода в Україні погіриться - сильно похолодає і випаде мокрий сніг/ УНИАН

Погода в Україні різко зміниться у найближчий тиждень. Уже на днях стовпчик термометра різко опуститься вниз. При цьому в більшості областей нашої держави пройдуть затяжні дощі, а подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Лише після короткого періоду такої мокрої та холодної погоди почне потроху теплішати. Якою погодою українців зустріне квітень, і до чого варто готуватися у перші дні цього місяця, повідомляє ресурс Meteopost.

Погода в Києві

У перший день квітня в Києві прийде невеликий дощ. Вдень температура повітря не перевищуватиме +11 градусів.

Проте вже наступного дня, 2 квітня, суттєво похолодає. Вдень стовпчик термометра показуватиме до +6, а вночі – від +1 до +2 градусів. Може випасти мокрий сніг і сніг з дощем.

Невелике потепління прийде тільки у середу, 6 квітня. Тоді позначка на стовпчику термометра показуватиме до +13 градусів. Проте варто бути готовими до того, що налетить сильний штормовий вітер.

Погода у Харкові

У Харкові 1 і 2 квітня буде помірно тепло. В другий день місяця температура повітря навіть може досягнути рівня +20 градусів. може випасти невеликий дощ.

Проте уже в неділю, 3 квітня температура різко опуститься. Вночі вона може становити до 0 градусів, вдень – до +6 градусів. при цьому може випасти мокрий сніг.

Тепліти почне лише після 6 квітня.

Погода в Одесі

На півдні України до кінця цього тижня буде сильний вітер зі штормовими поривами.

На вихідних варто очікувати дощів. При цьому в суботу ще буде відносно тепло – до +15 градусів, а вже в неділю, 3 квітня, ставатиме холодніше. Температура повітря вдень становитиме від +7 до +9 градусів, а ночі – від +2 до +3 градусів.

Погода в Чернігові

На півночі України у п’ятницю, 1 квітня, пройде дощ. А вже у наступні два дні, 2 і 3 квітня, синоптики прогнозують мокрий сніг.

Температура повітря на вихідних буде досить низькою. Так, в суботу вона опуститься до від +1 до + 3 градусів вдень, а вночі становитиме до -1 градуса.

Трохи потепліє лише 5-6 квітня. Проте тоді варто бути готовими до того, що налетить сильний штормовий вітер.

Погода у Львові

У західних областях України уже почалося похолодання. У найближчі дні температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів вночі, а в неділю вона навіть опуститься до -6 градусів. вдень температура становитиме максимум до +6 градусів.

У п’ятницю та суботу будуть дощі. В неділю і понеділок може випасти мокрий сніг. Потепління варто очікувати у вівторок, 5 квітня, проте воно буде невеликими і супроводжуватиметься сильним вітром.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні у квітні 2022 буде мінливою та помірно холодною. Похолодання прийде на Великдень, але до кінця місяця повернеться тепла і сонячна погода.

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