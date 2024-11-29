Сніг і мороз -7 градусів: у яких областях України у вихідні буде найхолодніше

Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

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Погода в Україні - де буде мокрий сніг і мороз -7 градусів/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада – 1 грудня

У яких областях у вихідні буде найхолодніше

Погода в Україні у вихідні, 30 листопада – 1 грудня, буде спокійною, здебільшого без опадів та з комфортними температурними показниками. Погодні умови диктуватиме великий і малорухомий антициклон, який охопить територію більшості європейських країн.

Через дію антициклону в більшості регіонів нашої держави не очікується опадів. Лише в суботу, 30 листопада, у західних та південних областях пройдуть місцями дощі із мокрим снігом. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також він зазначив, що температура повітря буде в межах кліматичної норми без різких коливань. У той же час Кібальчич попередив, що по всій країні можуть бути тумани, місцями з відкладенням паморозі.

Погода в Україні 30 листопада

У західних областях

У західних областях вночі та вранці місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем та мрякою. Вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень 0…+5. У Карпатах протягом доби -1…-7 градусів.

У північних областях

У північних регіонах вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг із дощем, вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень -2...+3.

У центральних областях

У центральних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +1…+6.

На півдні України

У південній частині та у Криму прогнозується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +6…+11.

У східних областях

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -3...+2.

Погода в Україні 30 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 1 грудня

У західних областях

У західних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +2…+7. У Карпатах протягом доби 0…-5 градусів.

У північних областях

У північній частині країни очікується погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5.

У центральних областях

У центральній частині України опадів не передбачається. Подекуди можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +1…+6.

На півдні України

У південній половині та у Криму очікується суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +3…+8.

У східних областях

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5.

Погода в Україні 1 грудня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить +11 градусів – стало відомо, у яких областях України різко зросте температура повітря. Проте через циклон і його атмосферні фронти в Україні будуть опади. У частині областей очікуються дощ та мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління – стало відомо, у яких областях влупить +11. У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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