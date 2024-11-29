Сніг і мороз -7 градусів: у яких областях України у вихідні буде найхолодніше

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада – 1 грудня
- У яких областях у вихідні буде найхолодніше
Погода в Україні у вихідні, 30 листопада – 1 грудня, буде спокійною, здебільшого без опадів та з комфортними температурними показниками. Погодні умови диктуватиме великий і малорухомий антициклон, який охопить територію більшості європейських країн.
Через дію антициклону в більшості регіонів нашої держави не очікується опадів. Лише в суботу, 30 листопада, у західних та південних областях пройдуть місцями дощі із мокрим снігом. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Також він зазначив, що температура повітря буде в межах кліматичної норми без різких коливань. У той же час Кібальчич попередив, що по всій країні можуть бути тумани, місцями з відкладенням паморозі.
Погода в Україні 30 листопада
У західних областях
У західних областях вночі та вранці місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем та мрякою. Вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень 0…+5. У Карпатах протягом доби -1…-7 градусів.
У північних областях
У північних регіонах вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг із дощем, вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень -2...+3.
У центральних областях
У центральних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +1…+6.
На півдні України
У південній частині та у Криму прогнозується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +6…+11.
У східних областях
У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -3...+2.
Погода в Україні 1 грудня
У західних областях
У західних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +2…+7. У Карпатах протягом доби 0…-5 градусів.
У північних областях
У північній частині країни очікується погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5.
У центральних областях
У центральній частині України опадів не передбачається. Подекуди можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +1…+6.
На півдні України
У південній половині та у Криму очікується суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +3…+8.
У східних областях
У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що вдарить +11 градусів – стало відомо, у яких областях України різко зросте температура повітря. Проте через циклон і його атмосферні фронти в Україні будуть опади. У частині областей очікуються дощ та мокрий сніг.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління – стало відомо, у яких областях влупить +11. У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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