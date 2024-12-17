В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

Синоптики попереджають про серйозну сніголавинну небезпеку у Закарпатській області.

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Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де оголосили потужне штормове попередження

Де синоптики прогнозують сніг та дощ

Погода в Україні 18 грудня буде теплішою, але дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 грудня в Україну прийде похолодання. Однак погода ще не буде морозною. Будуть сильні пориви вітру, тому слід вдягатися тепліше.

19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: ventusky

Погода 18 грудня

В Україні 18 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день мокрий сніг та дощі прогнозують у східних, північно-східних, західних та центральних областях. У багатьох областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру на Лівобережжі - 15-20 м/с.

"Температура на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 18 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+10 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до 0...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода 18 грудня у Києві

У Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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