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В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2024, 19:42оновлено 17 грудня, 20:24
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Синоптики попереджають про серйозну сніголавинну небезпеку у Закарпатській області.
погода
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде похолодання
  • Де оголосили потужне штормове попередження
  • Де синоптики прогнозують сніг та дощ

Погода в Україні 18 грудня буде теплішою, але дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 грудня в Україну прийде похолодання. Однак погода ще не буде морозною. Будуть сильні пориви вітру, тому слід вдягатися тепліше.

19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: ventusky

Погода 18 грудня

В Україні 18 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день мокрий сніг та дощі прогнозують у східних, північно-східних, західних та центральних областях. У багатьох областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру на Лівобережжі - 15-20 м/с.

"Температура на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 18 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+10 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до 0...+3 градусів.

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода 18 грудня у Києві

У Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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