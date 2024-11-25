В Україні раптово зміниться погода: синоптик назвала дату потепління

В Україні 26 листопада буде місцями снігова погода.

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Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли прийде потепління

У яких регіонах прогнозують сніг

Де синоптики прогнозують -6

Погода в Україні 26 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 листопада в Україні ймовірна паморозь. Сніг може з'явитись увечері та вночі. У більшості областей буде суха погода.

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Вночі температура повітря опуститься до -9 градусів, а вдень підвищиться до +8. Вже у четвер, 28 листопада, очікується невелике потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: ventusky

Погода 26 листопада

В Україні 26 листопада буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у Луганській, Донецькій областях та в Криму. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, на крайньому заході та сході країни і в Криму близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості західних областей та на Одещині 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 26 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Волинській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -6...0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: meteoprog

Погода 26 листопада у Києві

У Києві 26 листопада буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний - 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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