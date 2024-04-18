В Україні вдарить -3: де і коли очікується сильне похолодання

Протягом наступних двох днів - 19-20 квітня - на території країни значно похолодає.

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Якою буде погода в Україні найближчими днями / Фото: УНІАН

Погода в Україні найближчими днями погіршиться. У низці регіонів температура повітря значно знизиться. Можливі навіть заморозки.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні.

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Протягом наступних двох днів - 19-20 квітня - значно похолодає. У деяких областях оголошено I рівень небезпеки (жовтий), а в деяких - II рівень небезпеки (помаранчевий).

Уночі 19 квітня в західних областях на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-5°. На Закарпатті очікуються сильні заморозки - 0-3°.

Прогноз погоди на 19 квітня / facebook.com/UkrHMC

Сильні заморозки очікуються і вночі 20 квітня. У західних, північних та центральних областях у нічні години похолодає до -3°.

Прогноз погоди на 20 квітня / facebook.com/UkrHMC

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні у квітні - прогнози

Погода в Україні у квітні 2024 року буде досить теплою - показники близькі до норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 8-13 градусів тепла, у Карпатах - приблизно 6-7 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.

Тепліше буде в більшості західних областей, а також на Вінничині та Одещині. Стовпчики термометрів піднімуться на 1-1,5 градуса вище за норму.

Синоптики прогнозують: середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, у Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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