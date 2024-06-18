В Україні серйозно похолодає і налетять дощі з грозами: синоптик назвала дату

Нашу державу накриють дощі та грози, а температура повітря суттєво знизиться.

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Погода в Україні погіршиться/ УНІАН

Погода в Україні стане трохи холоднішою з четверга, 20 червня – нашу державу накриє холодний атмосферний фронт. Зниження температури повітря у низці областей супроводжуватиметься дощами і грозами.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що у середу, 19 червня, погода у нашій державі ще буде переважно бездощовою і спекотною. А от вже 20 червня ситуація з погодою зміниться.

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"20 червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20…+25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18…+22 градусів! Зниження температури повітря у четвер, зрозуміло, супроводжуватиметься дощами та грозами. Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки", – зазначила Діденко.

У Києві 20 червня також похолоднішає. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +20…+23 градуси, передбачається короткочасний дощ із грозою.

Погода в Україні 20 червня/ meteoprog

Погода в Україні 19 червня

У середу, 19 червня, в Україні упродовж дня очікується +28…+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Дощів майже не буде, лише на Волині, Чернігівщині та Сумщині будуть локальні дощики.

У Києві 19 червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28…+30 градусів.

Погода в Україні 19 червня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода і вдарить +31. Погода стане набагато теплішою, а опади відступлять. Проте у низку областей через кілька днів знову повернеться похолодання.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень. У більшості регіонів погода очікується стабільною з поступовим підвищенням температури повітря, розповів Кібальчич.

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