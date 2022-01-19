В Україну увірветься найсильніший циклон IDA з потужним морозом

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечною. У країні очікуються опади у вигляді снігопадів, зниження температури повітря та ожеледиця.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 20 січня в країну прийде циклон.

"На погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт чергового північного циклону IDA. Температура повітря наступної доби в більшості областей дещо зросте, але це потепління не триватиме довго - на вихідних буде посилення морозу", - йдеться в повідомленні.

Штормове попередження

Синоптики оголосили штормове попередження. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря в найближчі дні

Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі -10 -15 морозу, вдень -1 -6 морозу.

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На решті території України вночі -3 -8 морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла, в Одеській, Миколаївській областях і в Криму +1 +6 тепла.

У Карпатах вночі -7 -12 морозу, вдень -4 -9 морозу.

Читайте також, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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