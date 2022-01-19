Україну замете снігом і вдарить мороз -15

Мороз в Україні / pixabay, facebook

Погода в Україні 20 січня буде морозною, вітряною і сніжною. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, країну чекає хуртовина, а в північних областях мокрий сніг.

"Вночі без опадів. Вдень у західних, більшості північних та вінницьких областях невеликий сніг та мокрий сніг. У Карпатах і в Закарпатті сніг і хуртовини", - йдеться в повідомленні.

На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вранці та вдень на заході пориви сягатимуть 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Вночі у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях буде 10-15 градусів морозу. На решті території вночі - 3-8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1-6 градусів.

Тепліше - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла буде в Одеській, Миколаївській областях. У Карпатах вночі 7-12 градусів морозу. Вдень 4-9 градусів морозу.

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Погода в Києві

У Києві 20 січня хмарно з проясненнями. У четвер вдень буде сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с.Температура вночі 3-5 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра - 1-3 градуси.

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Раніше синоптики дали несподіваний прогноз до кінця зими. Друга десятиденка лютого буде в Україні весняною, прогнозує народний синоптик Володимир Деркач. Він також анонсував теплий початок весни.

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