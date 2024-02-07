В Україні різко вдарить похолодання: синоптик назвала дату

Температура повітря стане морозною, лише у деяких областях будуть плюсові значення на стовпчику термометра.

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В Україні різко вдарить похолодання/ УНІАН

Погода в Україні стане холоднішою уже у четвер, 8 лютого. Температура повітря коливатиметься від +4 до -2 градусів.

Разом з похолоданням посиляться опади – місцями випадатиме мокрий сніг, подекуди дощ. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Лише у південних областях у цей день буде відносно тепло – до +10…+15 градусів.

"Мокрий сніг – бо завтра передбачається похолодання до 2 морозу – 4 тепла. У районах навколо Кропивницького, Луганська, Донецька та Дніпра +4…+7 градусів. Хіба що у південній частині буде значно тепліше, без істотних опадів, упродовж дня +10…+15 градусів. Вітер нарешті вгомониться, буде змінних напрямків, невеликий або помірний", – зазначила синоптик.

У столиці України 8 лютого буде хмарно, місцями буде невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність. Вночі температура повітря триматиметься на рівні від +1 до +3, а вдень від +2… +4 градусів.

Погода в Україні 8 лютого/ Укргідрометцентр

Коли буде потепління

У п’ятницю, 9 лютого, опадів побільшає. Переважно буде холодна погода, тепло буде лише на півдні нашої держави.

А з 10-го лютого очікується поступове потепління до +10…+16 градусів, зазначає синоптик. Проте з 15-го лютого знову похолоднішає.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів про стрімке потепління. Синоптик розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 лютого. Україну разом з потеплінням накриють опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Також посилиться вітер.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про зміни у погоді – вона розповіла, коли будуть аномальні +17 і пориви вітру до 30 м/с. Частину областей України накриють мокрий сніг і дощ. Погода у найближчі дні буде переважно похмура і вітряна.

Нагадаємо, магнітна буря раптово посилилася – стало відомо, скільки ще триватиме геомагнітний шторм. Потужність нової магнітної бурі зросла до майже шести балів.

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