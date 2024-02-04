Будуть рекордно високі температури: синоптик розповів про стрімке потепління

Україну разом з потеплінням накриють опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Також посилиться вітер.

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Погода в Україні – буде стрімке потепління/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 лютого, буде нестійкою. По всій державі очікується сильне, навіть аномальне потепління. У південних та західних областях денні температури повітря навіть можуть бити рекорди, особливо у другій половині тижня.

Але разом з тим майже щодня атмосферні фронти і циклональна діяльність спричинятимуть випадання опадів у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На початку тижня також помітно посилиться вітер західної чверті з поривами місцями до 20-22 м/с. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 5 лютого

У понеділок, 5 лютого, у більшості областей України пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер західної чверті, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 градусів, вдень +3...+8; у південних областях та у Криму вночі +2…+7 градусів, вдень +7…+12.

Погода в Україні 5 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 лютого

У вівторок, 6 лютого, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних та південних областях помірні опади переважно у вигляді дощу. У північних та східних регіонах на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5. У західних та південних областях вночі +2…+7 градусів, вдень +6…+11, на Одещині +11…+16 градусів.

Погода в Україні 6 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 лютого

У середу, 7 лютого, вночі у центральних, північних та східних областях, вдень у північних та західних регіонах пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на півночі Лівобережжя -4...+1; вдень +6…+11 градусів, у південній половині +11…+16.

Погода в Україні 7 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 лютого

У четвер, 8 лютого, у більшості областей, окрім південної частини, очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 градусів, у південних та східних областях +2…+7.

Погода в Україні 8 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 лютого

У п'ятницю, 9 лютого, вночі у західних та південних областях, вдень на більшій частині країни очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень у північних та східних областях -1...+4 градуси, на решті України +3...+8, у південній половині та на Прикарпатті +10...+15 градусів.

Погода в Україні 9 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 лютого

У суботу, 10 лютого, у північних та східних областях невеликий сніг, дощ, місцями ожеледь. На решті України без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на півночі Лівобережжя -3...+2 градуси; вдень +5…+10, у західних, центральних та південних регіонах +12…+17 градусів.

Погода в Україні 11 лютого

У неділю, 11 лютого, в Україні переважно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +9…+14, на Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями +15…+20 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив про погодні "сюрпризи" на вихідні. Погода здивує сильними опадами у вигляді снігу і дощу та значним підвищенням температури повітря з відхиленнями від норми на 5-10 градусів.

Також раніше повідомлялося, що на Україну налітає потужний шторм. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країну накриє нова магнітна буря – штормитиме щонайменше три дні. В Україну увірветься нова магнітна буря одразу після тієї, яка затягнулася на майже два тижні.

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