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Аномальні +17 і пориви вітру до 30 м/с: синоптик попередила про зміни у погоді

Альона Вороніна
6 лютого 2024, 17:18
Частину областей України накриють мокрий сніг і дощ. Погода у найближчі дні буде переважно похмура і вітряна.

Погода, зима, снег
Погода в Україні − будуть аномальні +17 і пориви вітру до 30 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде мінливою. У багатьох областях буде похмуро і вітряно, також очікуються опади. При цьому стовпчики термометрів вдень показуватимуть переважно плюсові температури, а в деяких регіонах температура навіть підніматиметься до +17 градусів.

Таким прогнозом погоди до кінця тижня поділилася синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє NV. За її словами, по країні від сьогодні і до кінця тижня буде кілька хвиль потепління і похолодання.

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У середу і четвер, 7 і 8 лютого, майже на всій території України, крім півдня, часом буде йти невеликий мокрий сніг і дощ. При цьому на півдні держави у ці дні буде переважно без опадів і з проясненнями. На півночі 8 лютого також опадів не буде. Але у п’ятницю, 9 лютого, майже по всій країні можливий сніг, вдень з дощем. Тільки на півдні і вночі на північному сході буде без опадів.

Синоптик зазначила, що опади будуть спричинені атмосферним фронтом, який пролягатиме смугою з заходу на схід, від Львова до Луганська. На півночі та півдні у найближчі дні буде переважно без опадів. Але 9-10 лютого цей атмосферний фронт буде зміщуватися на північний схід, тому 10 лютого у північній і північно-східній частині нашої держави очікується мокрий сніг та дощ, а решта території вже буде без опадів.

Після очікуваних опадів сніговий покрив не утвориться, хіба що у Львівській області стане трохи більше снігу, зазначає Наталія Птуха.

Також вона попередила про посилення вітру. Загалом найближчим часом переважатиме західний і північно-західний вітер, 7−12 м/с. Проте можливі пориви: 6−7 лютого до 15−20 м/с, а в Карпатах та на високогір'ї до 25−30 м/с.

За словами синоптика, у другій половині тижня вітер поступово вщухатиме.

У деяких областях температура зросте до +17

Упродовж тижня денні температури повітря будуть переважно плюсовими, мороз подекуди приходитиме вночі.

У середу, 7 лютого, в Україні вдень стовпчики термометрів навіть можуть показувати +12 градусів, а на півдні можуть піднятися до +16. У цей час у східних та північно-східних областях буде прохолодніше: вдень температура там становитиме від +2 до +7 градусів, а вночі від -1 до -6.

Погода в Украине 7 февраля
Погода в Україні 7 лютого/ Укргідрометцентр

У четвер, 8 лютого, у західних областях, на Житомирщині та Київщині вночі температура становитиме від +3 до -2 градусів, а вдень від 0 до +5. На північному сході знову буде мороз від −1 до −6 градусів, а вдень близько 0 градусів. На решті території - переважно південь і частково центр - вночі та вдень від +2 до +7, на півдні країни в денні години від +9 до +14.

Погода в Украине 8 февраля
Погода в Україні 8 лютого/ Укргідрометцентр

У п’ятницю, 9 лютого, у деяких окремих областях посилиться мороз. Так, на північному сході нашої держави вночі може бути до -10 градусів, а вдень від -3 до +3. В центральних областях цього дня +2 до +8.

Погода в Украине 9 февраля
Погода в Україні 9 лютого/ Укргідрометцентр

У суботу, 10 лютого, знову прогнозується підвищення температури по країні. У цей день в Одеській області та на Закарпатті температура повітря навіть підніметься до +11…+17 градусів.

Погода в Украине 10 февраля
Погода в Україні 10 лютого/ Укргідрометцентр

"Зовсім не лютневі значення, але, знову ж таки, це не по всій країні", - зазначила синоптик.

Але у північних та східних областях 10 лютого температура повітря становитиме вночі від +3 до -3 градусів, а вдень від 0 до +6.

Синоптик також додала, що тепло на півдні України може утримуватись до 12−14 лютого. Після цього очікується зміна синоптичної ситуації. Але про те, наскільки ця зміни буде інтенсивною, поки що зарано говорити, зазначила Птуха.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів про стрімке потепління. Синоптик розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 лютого. Україну разом з потеплінням накриють опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Також посилиться вітер.

Також раніше повідомлялося, що в Україні раптово сильно псується погода – будуть пориви 30 м/с і сильні опади. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Нагадаємо, магнітна буря раптово посилилася – стало відомо, скільки ще триватиме геомагнітний шторм. Потужність нової магнітної бурі зросла до майже шести балів.

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