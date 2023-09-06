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В Україні різко похолодає: синоптик назвала дати

Альона Вороніна
6 вересня 2023, 10:36 оновлено 6 вересня, 10:36
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Погода в Україні стане холоднішою, українці уже відчують подих осені. Особливо низькі температури будуть спостерігатися по ночах.

Погода, природа
Погода в Україні – різко похолодає, особливо по ночах/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчий тиждень буде переважно сухою і досить комфортною, але у нічний час температура повітря буде суттєво знижуватися.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє NV. Вона зазначила, що зараз синоптична ситуація трохи змінюється, тому найближчим часом не варто очікувати такої спеки, яка була нещодавно. Спека відступила, і температура повітря стала більш комфортною.

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Оскільки із заходу на Україну впливатиме антициклон, до нас буде надходити свіжіше повітря.

Ночами уже можна буде відчути "подих осені", каже синоптик. У більшості областей у нічні години очікується +10…+15 градусів. На півдні та південному сході поки що нічні температури будуть в діапазоні +14…+19, але дуже скоро така температура вночі залишиться лише на півдні України.

З середи, 6 вересня, денна температура повітря у більшості областей буде триматися в межах +21…+26. На півдні та південному сході ще триматимуться досить літні температури +25…+30.

Згідно з прогнозом синоптика, у четвер, 7 вересня, на північному сході в денні години може трохи похолодати – там очікується +19…+24.

"8-9 вересня ночі ще прохолодніші: +8…+14, але на узбережжі морів до +18 градусів. В денні години стабільно залишається +23…+27. На північному сході та сході країни вночі +15 градусів, а в денні години +17…+23. Якщо вдягатися відповідно, то доволі комфортна така вереснева погода", – зазначила Наталія Птуха.

За її словами, такі температури повітря будуть спостерігатися до кінця тижня, а можливо навіть на початку наступного тижня.

Погода в Киеве на две недели
Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода у вересні

Загалом вереснева погода буде відносно теплою – очікується, що середньомісячні показники можуть бути на 1−2 градуси вищими за кліматичну норму.

Погода може трішки чергуватися, але в основному вона буде спокійною, без опадів і з досить комфортними температурними показниками, зазначила Птуха.

Погода в Україні восени 2023

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень. Погодні умови у нашій державі поступово ставатимуть все більш осінніми. Вдень ще триматиметься тепла й подекуди спекотна температура, а от вночі холоднішатиме.

Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

У той же час заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

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