Різко похолодає, подекуди буде +6: погода в Україні на тиждень

Погодні умови у нашій державі поступово ставатимуть все більш осінніми. Вдень ще триматиметься тепла й подекуди спекотна температура, а от вночі холоднішатиме.

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Погода в Україні на тиждень – різко похолодає, подекуди буде +6/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень з 4 по 10 вересня буде переважно сонячною і теплою, але теплі й подекуди спекотні температури триматимуться лише вдень. По ночах вже поступово перебиратиме на себе позиції осінь, і температура повітря по областях буде відносно холодною.

Таким прогнозом на нинішній тиждень поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog. Він зазначає, що у нашій країні температурний фон виявиться трохи вищим за норму, а кількість опадів буде дуже малою.

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Також він зазначив, що мала кількість опадів і низька вологість будуть сприяти розвитку посухи, а це у свою чергу створюватиме пожежну небезпеку в лісах.

Денна температура повітря у нашій державі по різних областях упродовж тижня коливатиметься від +23 до +32 градусів. Нічні температури подекуди в певні дні опускатимуться навіть до +6°С (у Карпатах, північних та східних областях 8 вересня), а найвища нічна температура становитиме +18°С.

Погода в Україні 4 вересня

У понеділок, 4 вересня, короткочасні дощі з грозами будуть у західних, східних і Київській областях. В усіх інших регіонах переважно опадів не очікується. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С; у західних та північних областях +18…+23 °С.

Погода в Україні 5 вересня

У вівторок, 5 вересня, переважно на усій території держави опади не очікуються. Невеликі дощі та грози вночі можливі лише у Приазов'ї, а також на Півночі Лівобережжя. Також синоптик попередив, що у західних областях вночі та вранці можливий туман.

Вітер буде північний, 5 – 10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, у Криму до +21 °С. Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, у Миколаївській та Одеській областях +30...+31°С.

Погода в Україні 5 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 6 вересня

У середу, 6 вересня, опадів не передбачається. У західній частині держави вночі та вранці будуть тумани. Вітер переважно північної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С, у східних та південних областях до +31 °С.

Погода в Україні 6 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 7 вересня

У четвер, 7 вересня, утримається тепла і сонячна погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С, у південних областях та у Приазов'ї до +32°С.

Погода в Україні 7 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 8 вересня

У п'ятницю, 8 вересня, очікується малохмарна, суха і тепла погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 °С, у Карпатах, північних та східних областях +6…+11 °С. Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, на крайньому півдні та в Криму місцями +30...+31 °С.

Погода в Україні 9 і 10 вересня

У вихідні, 9-10 вересня, опадів також не очікується. Погода буде безхмарною і сонячною у більшості областей. Вітер буде змінних напрямків, слабким. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +24…+29 °С.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні восени 2023

Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

У той же час заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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