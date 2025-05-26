В Україні раптово змінюється погода: що відбуватиметься в регіонах найближчим часом

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +8 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 27 травня

Де температура повітря опуститься до +6 градуса

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 27 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Там будуть дощі. Водночас на Лівобережжі очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: ventusky

Водночас у Сумській, Харківській, Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода 27 травня

В Україні 27 травня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Сухо буде лише на сході та північному сході. Вітер буде південно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру на Лівобережжі - 15-20 м/с.

"Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 6-11°, вдень 14-19°; на решті території вночі 13-18°, вдень 18-23°, у східних та Сумській областях 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 27 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: meteoprog

Погода 27 травня у Києві

У Києві 27 травня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°; у Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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