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В Україні різко зміниться погода: з яких регіонів відступлять дощі та холоднеча

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2025, 19:34
386
Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 16 червня
  • Де температура повітря опуститься до +10 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 16 червня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 червня дощі будуть на Лівобережжі країни. Майже повсюди буде сильний вітер. Протягом дня температура повітря підвищиться до +22...+27 градусів. У Києві буде 23-25 градусів тепла.

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Надалі в Україні буде підвищуватись температура повітря до +30 градусів. 20-го червня очікується короткочасне похолодання до 17-22 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 16 июня
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: ventusky

Погода 16 червня

В Україні 16 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі на Лівобережжі країни. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +28

За даними meteoprog, 16 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+21 градуса.

погода 16 июня
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Погода 16 червня у Києві

У Києві 16 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 июня
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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