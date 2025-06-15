В Україні різко зміниться погода: з яких регіонів відступлять дощі та холоднеча

Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 червня

Де температура повітря опуститься до +10 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 16 червня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 червня дощі будуть на Лівобережжі країни. Майже повсюди буде сильний вітер. Протягом дня температура повітря підвищиться до +22...+27 градусів. У Києві буде 23-25 градусів тепла.

відео дня

Надалі в Україні буде підвищуватись температура повітря до +30 градусів. 20-го червня очікується короткочасне похолодання до 17-22 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: ventusky

Погода 16 червня

В Україні 16 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі на Лівобережжі країни. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +28

За даними meteoprog, 16 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Погода 16 червня у Києві

У Києві 16 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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