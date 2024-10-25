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В Україні потеплішає до +19, але синоптик попередив про небезпеку

Анна Ярославська
25 жовтня 2024, 11:49
358
Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону.
Осень, туман
Україну на вихідних накриє туман / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 26-27 жовтня
  • Де і коли стовпчики термометрів піднімуться до +19

Погода в Україні на вихідних буде теплою, подекуди стовпчики термометрів покажуть значення, вищі за норму на 1 - 3 °С. Опади не прогнозуються. В окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня. Такий прогноз погоди озвучив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

За його словами, погодні умови найближчими днями будуть обумовлені впливом малорухомого антициклону, передає meteoprog.

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Прогноз погоди на 26 жовтня

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, удень південний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, удень +12...+17 °С.

У північних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, удень +8...+13 °С.

У центральних областях України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, удень +10...+15 °С.

У південних регіонах і Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 °С, удень +12...+17 °С.

Погода в Україні 26 жовтня
Погода в Україні 26 жовтня / meteo.gov.ua

У східній частині також без опадів. Вітер північної чверті, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, удень +7...+12 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні 27 жовтня

У неділю в західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі становитиме +5...+10 °С, вдень +14...+19 °С.

У північних регіонах країни - мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, удень +12...+17 °С.

У центральних областях України опадів не передбачається. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, удень +12...+17 °С.

У південних регіонах і Криму збережеться малохмарна погода, без опадів. Вітер південний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 °С, удень +13...+18 °С.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 °С, удень +9...+14 °С.

Прогноз погоди на 27 жовтня
Прогноз погоди на 27 жовтня / meteo.gov.ua

Як буде погода в Україні - прогнози синоптиків

Погода в Україні 25 жовтня буде сонячною та теплою. Синоптики попереджають про сильний туман у західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині країни. Видимість очікується 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриє антициклон. Удень буде сухо, але вночі очікується холодна погода. Така погода триватиме й надалі. Опади поки що не очікуються.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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