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Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі

Ангеліна Підвисоцька
24 жовтня 2024, 19:15
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Синоптики прогнозують сильний туман у багатьох областях України.
погода
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: pexels

Про що йдеться:

  • У яких областях очікувати туман
  • Де температура повітря впаде до +11 градусів вдень
  • У яких областях синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 25 жовтня буде сонячною та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильний туман у західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині країни. Видимість очікується 200-500 м. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриє антициклон. вдень буде сухо, але вночі очікується холодна погода. Така погода триватиме і надалі. Опади поки не очікуються.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 25 октября
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: ventusky

Погода 25 жовтня

В Україні 25 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у східних областях. У західних, Житомирській, Вінницькій та північно-східних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, в західних областях близько 0°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 25 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+17 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Луганській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів.

погода 25 октября
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: meteoprog

Погода 25 жовтня у Києві

У Києві 25 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 25 октября
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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