В Україні зміниться погода і налетить шторм: яка небезпека чекає на українців

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Погода в Україні на 16 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 16 січня буде сніжною, вітряною та навіть дощовою. Синоптики попереджають про ожеледь та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності. У західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Погода в Україні на 16 января / фото: ventusky

Погода 16 січня

В Україні 16 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують сніг та дощ, на дорогах буде ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.

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"У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території місцями невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 16 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -7...-3 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+6 градусів.

Погода в Україні на 16 января / фото: meteoprog

Погода 16 січня у Києві

У Києві 16 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на 16 января / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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